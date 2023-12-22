Венесуэла и Тринидад и Тобаго заявили о начале совместной добыче газа

Стороны подписали соответствующее соглашение в Каракасе

КАРАКАС, 22 декабря. /ТАСС/. Венесуэла и Тринидад и Тобаго заключили соглашение о совместной разработке месторождения природного газа в общих территориальных водах залива Пария Карибского моря. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на своей странице соцсети Х (ранее Твиттер).

"Венесуэла и Тринидад и Тобаго продолжают укреплять отношения двухстороннего сотрудничества. Мы отмечаем подписание соглашения о разведке и эксплуатации природного газа на месторождении Drag n в заливе Пария", - указала Родригес. Она подчеркнула, что "этот проект знаменует собой исторический момент для родины, как часть энергетической политики президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро с целью продвижения страны в экспорте газа".

Тринидад и Тобаго и Венесуэла подписали в Каракасе соглашение о разработке и экспорте газа при содействии британской нефтегазовой компании Shell, обнаруженного в заливе Пария, воды и побережье которого разделяют обе страны. Документ подписали министр нефтяной промышленности Венесуэлы, президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Педро Рафаэль Тельечеа и министр энергетики и энергетической промышленности Тринидада и Тобаго Стюарт Янг.

"Мы великолепно завершаем этот год будущей совместной разработкой этого месторождения при участии компании Shell", - заявила Родригес на церемонии подписания соглашения, которое предоставляет Венесуэле возможность экспортировать газ.

Венесуэла продолжает сертификацию более 50 блоков на месторождениях природного газа и рассчитывает занять четвертое место в мире по его запасам.