В Воронежской области построят склады для завода напитков

Они будут находиться на территории ОЭЗ "Центр"

ТАСС, 23 декабря. Компания "Глобальные напитки", которая строит в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" в Воронежской области завод безалкогольных напитков, планирует здесь же открыть многофункциональный логистический комплекс. Инвестиции в проект составят 10 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Для бесперебойной работы будущего завода нужен многофункциональный логистический комплекс - он поможет в логистике сырья, материалов и готовой продукции. В его создание компания вложит еще 10 млрд рублей", - написал глава региона.

По его словам, для строительства логистического комплекса выбран участок площадью 9 га. Ожидается, что складские площади компания откроет в 2026-2027 годах, благодаря реализации проекта в регионе появится 850 рабочих мест. "А налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2030 года составят не менее 5,7 млрд рублей", - отметил Гусев.

Ранее губернатор сообщал, что компания "Глобальные напитки" построит на территории ОЭЗ "Центр" завод по производству безалкогольных газированных и тонизирующих напитков, будет создано 330 рабочих мест со средней зарплатой около 70 тыс. рублей. "Таможенный терминал ОЭЗ официально принял их первый груз - оборудование для производства. Компания уже вложила 4,4 млрд рублей в выпуск безалкогольных газированных и тонизирующих напитков (общая стоимость инвестпроекта - примерно 7 млрд рублей)", - написал глава региона.