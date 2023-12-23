СМИ: банки Турции из-за санкций могут проводить "более осторожную" политику в отношении РФ

По информации Halk TV, это может снизить число обвинений в адрес республики в том, что она якобы помогает России обходить западные санкции

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Указ президента США Джо Байдена, направленный на ужесточение санкций против России, может побудить турецкие банки проводить "более осторожную" политику по отношению к российским финансовым институтам. Это позволит уменьшить число обвинений Запада в адрес Турции в том, что она якобы оказывает помощь России в обходе введенных против нее рестрикций, сообщает телеканал Halk TV.

Президент США 22 декабря подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ.

Комментируя возможные последствия реализации указа для отношений Турции с Западом и Россией, телекомпания отмечает в комментарии, что они могут быть как положительными, так и негативными.

К позитивным последствиям Halk TV относит снижение как следствие проведения "осторожной политики" в отношении РФ числа обвинений в адрес Турции в том, что она якобы помогает России обходить западные санкции. "В результате это сделает отношения с Россией более прозрачными, будет способствовать интеграции Турции в международные финансовые системы, приведет к росту внешней торговли и инвестиций в страну", - говорится в комментарии.

В качестве негативных моментов Halk TV называет перспективу осложнения проведения турецкими банками операций в долларах, что негативно отразится на внешнеторговых показателях страны. С другой стороны, это может замедлить экономический рост Турции и "породить неопределенности для ее экономики".

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что она не присоединяется к односторонним санкциям против России и не позволяет обходить их.