"Ъ": "Транснефть" согласовала с Белоруссией рост тарифа на южной ветке "Дружбы"

Официальный представитель компании Игорь Демин подтвердил газете рост тарифа на 10,2% по южной ветке нефтепровода

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" согласовала с Белоруссией увеличение тарифа на прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" в направлении Венгрии, Словакии и Чехии на 10,2% с 1 февраля 2024 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. При этом это повышение ниже запрашиваемых ранее "Гомельтранснефть Дружбой" 14,5%.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтвердил газете рост тарифа на 10,2% по южной ветке нефтепровода, добавив, что согласование тарифа по северной ветке не в компетенции компании из-за отсутствия транзита российской нефти. Договариваться о ставке прокачки нефти по северному направлению "Дружбы" Белоруссии придется с Казахстаном, который транспортирует по нему свою нефть в Германию, отмечает издание.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что Белоруссия в качестве нового варианта индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года предложила повысить тариф для северной ветки "Дружбы" на 43% - до 653,8 рубля. за тонну, а для южной, по которой продолжаются поставки нефти из России, - на 14,5%, до 195,8 рубля. за тонну. Демин подтверждал ТАСС получение "Транснефтью" письма от "Гомельтранснефть Дружбы", но отмечал, что у российской компании нет компетенций по согласованию тарифов северного направления нефтепровода, "тем более что там предполагается существенный рост из-за значительного падения грузопотока".

Повышение тарифов Белоруссия обосновывала необходимостью исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку нефти по северной ветке за счет прокачки по южной. В пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщали ТАСС, что выступают против предложения Белоруссии повысить на 43% тариф и намерены провести переговоры с белорусской стороной. Казахстан оценил свои убытки от такого роста тарифов в $2,64 млн при транспортировке 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

Белоруссия хотела еще с 1 июля 2023 года повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти". "Транснефть" отмечала, что фактически не получила от Белоруссии обоснования повышения тарифа прокачки нефти по "Дружбе" и поэтому не согласна с предложением белорусской стороны.