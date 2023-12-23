В Екатеринбурге в 2024 году появится фабрика одежды и тканей для российских театров

Инвестиции в проект составят более 250 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фабрика по производству одежды сцены и реставрации текстильных полотен будет построена в 2024 году в Екатеринбурге. Инвестиции в проект составят более 250 млн рублей, выпуск первой продукции планируется в начале 2025 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Уникальную фабрику по производству одежды сцены и реставрации исторических текстильных полотен "Ткачиха" построят в Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области. <...> Объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в сумму свыше четверти млрд рублей, будет создано 50 рабочих мест. Выпуск первой продукции планируется в начале 2025 года", - говорится в сообщении.

Производство разместится на площади 2 тыс. кв. м, цеха специально будут оснащены театральным освещением и сценической механикой для работы с изделиями.

"Стратегия развития предприятия нацелена на импортозамещение и закрывает потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров. Я напомню, что сегодня бренды многих свердловских швейных производств известны далеко за пределами региона. У нас лучшие мастера - это показывают национальные конкурсы. И мы сделаем все, чтобы отрасль и дальше динамично развивалась", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.