Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2,4 раза в 2023 году

Она составила 77 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за девять месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, она составила 77 млрд рублей. Всего за время деятельности резидентов ОЭЗ столицы объем выручки составил около 277 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С начала 2023 года объем реализованной продукции резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличился в 2,4 раза и превысил 77 млрд рублей. За аналогичный период 2022-го этот показатель составил свыше 31 млрд рублей. Среди лидеров - отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022-го", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок. "Только за первое полугодие 2023-го производство электронных и оптических изделий в Москве выросло на 25%", - отметил заммэра.

Резиденты-лидеры

Отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) особой экономической зоны столицы также входит в число лидеров по объему выручки.

"Сектор информационных технологий ОЭЗ "Технополис Москва" представляют 13 компаний. Так, в апреле 2023 года резидент, специализирующийся на разработке и выпуске коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов и автоматизированных рабочих мест, открыл на площадке "Печатники" новое производство телекоммуникационного оборудования, направленное на замещение зарубежных устройств. По итогам девяти месяцев выручка компаний составила 14,3 млрд рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитируется в тексте министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Традиционно высокие показатели по выручке показывает отрасль медицинских технологий и биофармы ОЭЗ "Технополис Москва", которую сегодня представляют свыше 20 компаний. "За девять месяцев этого года они реализовали продукции на 27,6 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем за этот период прошлого года", - приводятся в сообщении слова гендиректора особой экономической зоны Геннадия Дегтева.

ОЭЗ "Технополис Москва" - территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га. Особая экономическая зона на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.