Московская компания начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

Разработка поможет идентифицировать, сохранить и улучшить ветеринарное обслуживание

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Столичный производитель RFID-продукции начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и улучшить ветеринарное обслуживание, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Столичные промышленники активно поддерживают социальные проекты, а также сотрудничают с организациями, обеспечивающими благоприятные условия для жизни людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В частности, московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции для подкожного чипирования животных в один из ведущих центров обучения собак-поводырей, которые сопровождают слабовидящих и незрячих людей. Технология позволит быстрее находить животных в случае утери, контролировать их самочувствие, а также упростит ветеринарное обслуживание", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Отмечается, что процедура чипирования практически безболезненна. С помощью специального шприца под кожу животного вводится маленький электронный чип с уникальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью электронного чип-сканера, который есть в любой крупной ветеринарной клинике.

"Мы всегда готовы поддержать благотворительные инициативы, которые помогают сделать жизнь людей комфортнее. Проект по чипированию собак-поводырей позволяет быстрее находить животных в случае потери, упрощает учет в кинологической системе, оптимизирует работу ветеринарных клиник. Кроме того, это обязательное требование при поездках в некоторые страны", - заверил директор департамента Animal ID предприятия Николай Бояров.

Первым, кто будет использовать продукцию компании, стал Учебно-кинологический центр "Собаки-помощники". Это одна из двух в стране организаций, где бесплатно тренируют собак для помощи незрячим и слабовидящим людям, чтобы они могли вернуть себе самостоятельность, скорость и безопасность передвижения, стать менее зависимыми от посторонней помощи. Второе направление работы организации - обучение собак-терапевтов для реабилитационных занятий с особыми детьми. Также компания планирует поставлять фонду RFID-медальоны со специально разработанным дизайном и изделия из "умной" RFID-бумаги для информационных и инновационных проектов для слабовидящих людей.

"В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тыс. человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов", - заключили в департаменте.