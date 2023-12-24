В Грузии закрыли для большегрузов дороги в Армению и Турцию из-за непогоды

Согласно заявлению департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры страны, по магистралям запрещено также передвигаться машинам с вместимостью 30 и более человек

ТБИЛИСИ, 24 декабря. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о закрытии для прицепного и полуприцепного автотранспорта дорог, ведущих к границам с Арменией и Турцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Из-за интенсивного снегопада и гололеда запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по автомобильной дороге международного значения Хашури - Ахалцихе - Вале (граница с Турцией - прим. ТАСС) и Ахалцихе - Ниноцминда (граница с Арменией - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По магистралям запрещено также передвигаться машинам с вместимостью 30 и более человек, а остальным автомобилям проезд разрешен, добавили в департаменте автомобильных дорог.

В Грузии из-за обильного снега в различных регионах перекрыто, либо ограничено для большегрузов автомобильное движение по магистралям, в том числе, участку Военно-Грузинской дороги, ведущей к границе с РФ.