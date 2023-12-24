Генсек UNCTAD: международная торговая система затрудняет развитие беднейших стран

Ребека Гринспен отметила, что многие правила ВТО "запрещают меры, которую могут использовать развивающиеся страны"

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Нынешняя международная торговая система не позволяет беднейшим странам полноценно развиваться. Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен в интервью газете Financial Times.

По ее словам, многие правила Всемирной торговой организации "запрещают меры, которую могут использовать развивающиеся страны". "А развитые страны имеют больше возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды", - пояснила Гринспен. С ее точки зрения, международная торговая система больше не позволяет беднейшим странам развиваться из-за их собственного отставания в применении цифровых технологий и возвращения к практике введения протекционистских мер развитыми мировыми экономиками.

Так, генсек UNCTAD назвала "слишком жесткими" новые запреты ЕС, <...> как [бедным странам] двигаться вперед?" - сказала Гринспен.