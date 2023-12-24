В Абхазии из-за непогоды нарушилось энергоснабжение

В компании отметили, что большинство аварий уже устранили, ремонтные работы проводятся в Гулрыпшском районе, где подстанции запитаны по аварийной схеме

СУХУМ, 24 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение нарушено в Абхазии практически во всех районах из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго" в воскресенье.

"Вследствие непогоды в ночь на 24 декабря были обесточены села в Очамчырском и Гулрыпшском районах в Восточной Абхазии, имеются многочисленные повреждения в распределительных сетях и в Западной части республики в Гудаутском районе", - говорится в сообщении.

Большинство аварий уже устранено, ремонтные работы проводятся в Гулрыпшском районе, где подстанции запитаны по аварийной схеме. "Аварии в Гагрском и Галском районах носят единичный характер. Все аварийные службы "Черноморэнерго" работают на местах аварий и обеспечены всеми необходимыми материалами и спецтехникой", - говорится в сообщении.

Как сообщают коммунальные службы, возникшие из-за падения деревьев в Гудаутском, Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах заторы устранены, движение на республиканской трассе восстановлено.

Как сообщил ТАСС директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия, на территории парка выпал снег, но дорога к высокогорному озеру Рица не закрыта, ее постоянно расчищают. "Единственное - пропускаем только автомобили с зимней резиной и внедорожники", - сказал Багателия.