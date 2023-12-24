В Тюмени открыли вторую очередь научно-технического центра "Новатэк"

Объем инвестиций в проект превысил 16 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Новатэк" завершила строительство научно-технического центра в Тюмени, во второй очереди введено административное здание. Об этом на открытии сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Я поздравляю всех нас с этим важным событием, хоть мы и говорим "с закрытием второй очереди", по большому счету, завершается большой проект, который состоит из двух очередей большого комплекса научно-технического центра "Новатэк". Это большой инвестиционноемкий проект, для нас важно, что здесь будет работать больше 1 тыс. высокотехнологичных людей с достойной оплатой", - сказал он.

В компании обметили, что общий объем инвестиций в проект - более 16 млрд рублей, центр обеспечивает 1 230 рабочих мест.

Председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон во время открытия центра добавил, что НТЦ всегда был приоритетом для компании. Он отметил, что в стране почти не осталось иностранных подрядчиков, которые предоставляли свои услуги, поэтому перед коллективом НТЦ "Новатэк" стоит вызов создать больше профессионалов с большим набором компетенций.

Научно-технический центр был образован в 2010 году в Тюмени для внедрения современных технологий сбора и интерпретации данных о геологических объектах, а также проектирования, моделирования и научно-технического сопровождения процессов разработки, бурения и обустройства для "Новатэка".

В 2022 году ввели в эксплуатацию собственный лабораторно-исследовательский центр. Он обеспечивает проведение полного цикла исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, а также исследований компонентов окружающей среды. В центре собственными силами выполняются исследования, которые ранее могли выполнять только зарубежные подрядчики, парк оборудования представлен российскими образцами, а имеющееся импортное оборудование эффективно обслуживается силами собственной службы технической поддержки или российских поставщиков.