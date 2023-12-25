В Приморье в 2024 году планируют закупить почти 80 новых автобусов

Их предполагается поставить на маршруты во Владивостоке, Находке, Фокине, Партизанске, Уссурийске, Лесозаводске, Артеме, Большом Камне

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края приобрели 130 новых автобусов в 2023 году, закупка еще 77 планируется в 2024. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Перед автопредприятиями Приморья стоит большой комплекс задач. Один из главных вопросов - обновление подвижного состава. В течение года было приобретено почти 130 новых автобусов. Также в этом году ведомство подготовило документы, позволяющие получить финансирование и приобрести 77 новых автобусов для крупных населенных пунктов региона, таких как Владивосток, Находка, Фокино, Партизанск, Уссурийск, Лесозаводск, Артем, Большой Камень", - привела пресс-служба слова главного консультанта отдела автотранспорта регионального Минтранса Максима Дремина.

Он добавил, что более современные и новые транспортные средства перевозчикам проще обслужить, они реже выходят из строя. Кроме того, потенциальным подрядчикам есть стимул закупать новый транспорт: чем лучше характеристики автобуса, тем у предприятия больше шансов стать перевозчиком на маршруте.

За 2023 год автобусами в муниципалитетах региона уже перевезено более 100 млн пассажиров. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко поручил профильному министерству и муниципалитетам повысить качество таких перевозок. В бюджете региона на эти цели предусмотрено более 500 млн рублей.