Набиуллина надеется, что в 2024 году не будет отозвано ни одной банковской лицензии

Глава Банка России также отметила, что санкционный кризис был тестом на эффективность политики оздоровления, которую проводил Центробанк

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассчитывает, что 2024 год, как и текущий, пройдет без отзывов банковских лицензий, так как российский банковский сектор устойчив. Такое мнение она высказала в интервью РБК.

"Будем надеяться", - ответила она на соответствующий вопрос.

Набиуллина отметила, что санкционный кризис прошлого и этого годов - это тест на эффективность той политики оздоровления, которую проводил Центробанк.

"И я с полной уверенностью могу сказать, что банки действительно устойчивые: с таким объемом проблем они справились и достойно прошли этот период. Да, наверное, есть [какие-то проблемы], но они не носят масштабного характера", - сказала она.

По оценкам ЦБ, одной из таких проблем являются заблокированные активы банков. "И мы здесь дали послабление, чтобы они могли создавать резервы в течение 10 лет. Из многих остальных регуляторных послаблений мы постепенно выходим. Возвращаемся к нормальному регулированию и к созданию дополнительных буферов", - отметила Набиуллина.