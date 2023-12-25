ЦБ уверен, что подпавшая под санкции СПб-биржа продолжит работу

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что в санкционный список попали уже многие финансовые институты, однако практически все сумели адаптироваться

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России уверен, что подпавшая под санкции СПб-биржа адаптируется и продолжит работу. Такое мнение высказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"У нас много финансовых институтов уже под санкциями, достаточно крупных. И вы можете сами видеть, что практически все они адаптировались, приспособились, изменили свои бизнес-модели, развиваются. И я уверена, что СПб-биржа не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности", - сказала Набиуллина.

OFAC, управление по контролю за иностранными активами Минфина США, ввело санкции против СПб-биржи 2 ноября 2023 года. В результате иностранные контрагенты СПб-биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций. Указанные риски одинаково учитывают все иностранные контрагенты, включая партнеров из дружественных юрисдикций.