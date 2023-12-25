Карчаа заявил, что большинство неисправностей на ЗАЭС связано с устаревшим оборудованием

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" также отметил, что на станции отсутствует значительная часть оборудования, хотя при Украине на его закупку регулярно выделялись средства

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Неисправности, выявленные специалистами при эксплуатации Запорожской АЭС, как правило, связаны с устаревшим оборудованием, которое не обновлялось при Украине. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Основная масса неисправностей связана в первую очередь с устаревшим оборудованием. Есть такое сленговое понятие - "железо". Украина объективно очень мало внимания уделяла замене устаревшего "железа", - сказал Карчаа. - К подобного рода вещам нужно быть готовыми. Обнаружилась неисправность - сразу консервативное решение: блок останавливается, проводится исследование и принимаются меры".

Как отметил собеседник агентства, помимо того, что на станции много устаревшего и изношенного оборудования, значительная часть попросту отсутствует, хотя при Украине на его закупку регулярно выделялись средства. В настоящее время руководство станции прилагает усилия, чтобы восполнить недостающее. "Закупаются средства индивидуальной защиты, аварийные средства коллективной защиты, это вентиляционное оборудование", - отметил Карчаа.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день блоки АЭС обеспечены персоналом "в необходимом и достаточном количестве с учетом того, что станция на мощностях не работает". При этом набор персонала на станцию, по его словам, продолжается.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.

С момента перехода Запорожской АЭС под российский контроль специалисты выявили ряд незначительных неисправностей. Так, в августе 2023 года реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС была переведена в состояние "холодный останов" после выявления неисправности трубы парогенератора. Причиной утечки тогда стала микротрещина в сварочном шве.