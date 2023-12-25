В Индии сообщили об отказе экспортеров нефти в страну от оплаты поставок в рупиях

Поставщики опасаются трудностей по поводу репатриации средств и высоких транзакционных издержек, говорится в докладе Министерства нефти и природного газа Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /ТАСС/. Попытки Индии использовать национальную валюту для оплаты импорта нефти не встретили поддержки у большинства поставщиков, опасающихся трудностей по поводу репатриации средств и высоких транзакционных издержек. Об этом говорится в докладе Министерства нефти и природного газа Индии, представленном в парламенте республики.

"Несмотря на определенные успехи с закупками нефти у нескольких стран с оплатой в рупиях, экспортеры по-прежнему избегают операций с использованием индийской валюты", - цитирует газета Business Standard доклад министерства.

"В прошлом 2022-2023 финансовом году расчетов индийских государственных компаний в рупиях за импорт нефти не происходило. В этом финансовом году поставщики продолжают выражать обеспокоенность по поводу репатриации средств в национальной валюте Индии, а также подчеркивают высокие транзакционные издержки, связанные с конверсией средств, наряду с рисками колебаний обменного курса", - говорится в документе.

Ранее Индийская нефтяная корпорация (IOC) сообщила, что понесла высокие транзакционные издержки, поскольку зарубежные поставщики нефти перекладывают на нее такие дополнительные расходы.

Стремясь интернационализировать индийскую валюту, Резервный банк Индии (Центробанк) 11 июля 2022 года разрешил расчеты в рупиях в сделках о поставках нефти.

В 2022-2023 финансовом году (апрель 2022 года - март 2023 года) Индия потратила $157,5 млрд на импорт 232,7 млн тонн нефти. В этот период Ирак, Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ являлись крупнейшими поставщиками нефти на индийский рынок. Не менее 141,2 млн тонн этого сырья Индия в прошлом финансовом году импортировала из стран Ближнего Востока, что составило 58% всех поставок, отмечает Business Standard.