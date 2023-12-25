В Курганской области вдвое увеличат выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

К перечисленным категориям населения в регионе относятся более 57 тыс. человек

ТАСС, 25 декабря. Выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным увеличатся в два раза с 1 января в Курганской области, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Получал обращения наших пожилых земляков, имеющих статус ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц, получающих выплаты из областного бюджета. В Курганской области есть и коммунальные льготы 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, есть и небольшие ежемесячные выплаты в размере от 350 до 457 рублей. С 1 января следующего года размер ежемесячных выплат по этим трем категориям наших уважаемых пенсионеров и ветеранов вырастет в два раза. А с 1 июля 2024 года ежемесячная выплата составит от 1 до 1,3 тыс. рублей, и, разумеется, сохранятся все льготы по коммунальным услугам", - написал он.

Шумков отметил, что в регионе более 57 тыс. человек относятся к перечисленным категориям граждан.

"Все это пожилые заслуженные люди, отдавшие лучшие годы своей жизни, посвятившие свой труд развитию большой страны, ее укреплению и безопасности", - добавил он.