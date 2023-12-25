Собрание акционеров "Татнефти" 22 декабря не состоялось из-за отсутствия кворума

Повторное собрание акционеров назначили на 28 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" 22 декабря объявлено не состоявшимся из-за отсутствия кворума. Об этом говорится в сообщении компании.

Повторное собрание акционеров назначено на 28 декабря.

В повестку собрания включен в том числе вопрос о дивидендных выплатах за девять месяцев 2023 года. Совет директоров "Татнефти" ранее рекомендовал утвердить дивиденды из расчета 62,71 рубля на акцию с учетом выплат за первое полугодие.

За первое полугодие компания выплатила дивиденды из расчета 27,54 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды за третий квартал могут составить 35,17 рубля за акцию.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам января - сентября 2023 года выросла на 13%, до 208,4 млрд рублей. Данные по МСФО не публиковались.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 50% акций.