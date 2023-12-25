В США выставили на торги золотую монету с изображением отрекшегося от трона Эдуарда VIII

Ее предварительно оценили в $25 тыс.

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Редчайшая золотая монета с изображением короля Эдуарда VIII (20 января - 11 декабря 1936), отрекшегося от британского трона, не будучи коронованным, выставлена на аукцион Spink & Son в США. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Предварительная оценка раритета, отчеканенного всего в 26 экземплярах, составляет $25 тыс. Однако подобная цена, как считает эксперт по нумизматике торгового дома Грегори Эдмунд, не отражает истинную ценность лота, которая "действительно выходит за рамки коллекционирования монет". Эдуард VIII подписал документ в 15 экземплярах о своем отречении, первом в Великобритании после ухода в XVI веке Марии Стюарт, чтобы вступить в брак с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Он был заверен его тремя младшими братьями, в том числе Альбертом, сменившим Эдуарда на троне и позднее коронованным как Георг VI (1936-1952).

В марте 1937 года экс-монарх получил титул герцога Виндзорского, который носил до конца жизни. Известен личными контактами с главарями нацистской Германии. В 1940-1945 годах был губернатором Багамских островов, после войны жил во Франции.

Отречение Эдварда также означало, по словам Эдмунда, что монеты Королевского монетного двора с его портретом были выпущены в крайне ограниченном количестве и никогда не поступали в обращение. "Поскольку произошла внезапная смена караула, многие проекты, которые были одобрены для Эдуарда VIII, впоследствии реализовались от имени Георга VI", - добавил эксперт.