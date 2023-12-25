В Росморречфлоте прогнозируют рост грузооборота морских портов на 7% в 2024 году

Он может превысить 950 млн тонн

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ в 2024 году может увеличиться еще на 7%, сообщил журналистам заместитель руководителя Росморречфлота Борис Ташимов. Таким образом, по итогам года грузооборот может составить более 950 млн тонн.

Ранее сообщалось, что грузооборот морских портов РФ по итогам 2023 года превысит 900 млн тонн, прибавив 7% к 2022 году, что станет абсолютным рекордом за всю историю СССР и России.

"В этом году выйдем на 900 млн тонн. Соответственно, наверное, прибавим столько же в следующем (году)",- сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах по грузообороту на 2024 год.