"Южуралзолото" направит до 1 млрд рублей на снижение долга

Деньги были зарезервированы под программу стабилизации акций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" направит 1 млрд рублей, которые были зарезервированы под программу стабилизации акций, на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели, говорится в сообщении компании.

"Компания не приобретала собственных акций в рамках мер по стабилизации. В результате ЮГК направит до 1 млрд рублей, которые были зарезервированы под программу стабилизации, на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели", - сообщили в компании.

ЮГК 22 ноября 2023 года провела первичное публичное размещение акций на сумму 7 млрд рублей на Мосбирже. "В традициях лучших практик проведения IPO структура сделки предусматривала механизм стабилизации в размере 15% от объема IPO. После размещения акции ЮГК показали рост около 15% и компании не понадобилось прибегать к стабилизации", - добавили в ЮГК. Так как компания не выкупала акции с рынка, количество акций, находящихся в свободном обращении (около 6%), осталось неизменным.

"Благодаря этому зарезервированные под программу стабилизации средства сейчас высвобождены и пойдут на снижение долга, что является важной предпосылкой для дальнейшей выплаты дивидендов. Все средства от размещения акций направлены на снижение долга и общекорпоративные цели. Таким образом, мы последовательно реализуем нашу стратегию по снижению уровня чистого долга до 0,8x EBITDA в следующие три года", - приводятся в сообщении ЮГК слова финансового директора компании Артема Клецкина.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в России, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.