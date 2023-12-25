Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах

Общая сумма составила 36,2 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах в сумме 36,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 млрд руб. (эквивалент 394,2 млн долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".