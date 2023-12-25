Путин дал право кабмину устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин

Правительство также получит полномочия по установлению порядка мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок вывозных таможенных пошлин

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России получило право временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Кабинет министров наделяется полномочиями по применению тарифных преференций (снижение ставок экспортных пошлин) при вывозе товаров в отдельные дружественные страны, а также страны, с которыми "в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий 6 месяцев", говорится в сопроводительных материалах.

Кроме того, правительство РФ будет вправе применять более низкую или нулевую ставку вывозной таможенной пошлины при вывозе в рамках тарифных квот отдельных видов товаров, произведенных на территории субъектов РФ, в отношении которых действуют ограничительные меры в связи с недружественными действиями иностранных государств в отношении Российской Федерации. Также кабинет министров получает полномочия по установлению порядка мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок вывозных таможенных пошлин.

Правительство сможет устанавливать на временной основе (не более 12 месяцев) тарифные квоты (предусматривающие применение пониженных или нулевых ставок вывозных таможенных пошлин в рамках определенного объема) на вывоз отдельных видов товаров. Речь идет о товарах, производимых на территории субъекта (субъектов) РФ, географическое положение (географическая удаленность от рынков сбыта, центров по хранению и переработке продукции) которого требует особого подхода при применении мер регулирования вывоза таких товаров, указывают в кабмине.

Как отмечается в сопроводительных материалах, закон разработан для предоставления кабинету министров возможности точечной настройки вводимых в РФ мер регулирования экспорта.

Расчет цены на нефть

Кроме того, законом приняты изменения, предполагающие учет стоимости транспортировки в определении средней стоимости нефти Urals на мировых рынках при расчете ставок экспортных пошлин.

Средняя цена на нефть Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) рассчитывается как среднее значение ежедневных цен за месяц при поставках в северо-западные и южные порты РФ плюс стоимость транспортировки нефти до этих рынков. Если порядок расчета стоимости транспортировки не установлен, или стоимость не размещена на сайте ФАС, то она принимается равной в $2 за баррель. Также в порядок расчета таможенных пошлин вносятся поправки по срокам действия дисконта на нефть Urals к North Sea Dated и позволяющие правительству при необходимости увеличить этот дисконт в пределах $20 за баррель.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что с 2024 года агентство Argus перестает публиковать используемую при расчете налогов и пошлины котировку нефти на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование) в европейских портах, поэтому власти РФ переходят на котировку с учетом увеличения на $4 за баррель (т. е. стоимость доставки).