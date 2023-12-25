Польские фермеры готовы возобновить блокаду погранпереездов 2-3 января

Они снова перекроют КПП в случае, если не получат письма от премьера Польши с обещанием выполнения требований

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Польские фермеры готовы возобновить блокаду погранпереездов на границе с Украиной 2-3 января. Об этом сообщил агентству РAP представитель организации фермеров Подкарпатского воеводства "Подкарпатская обманутая деревня" Роман Кондрув.

"Если фермеры не получат письма от премьера [Польши] с обещанием, что их требования будут выполнены, то [они] вернутся к блокаде в начале будущего года, 2 или 3 января", - сказал он.

Польские фермеры 24 декабря сняли блокаду погранпереездов на период рождественских праздников после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, на которой тот обещал выполнить главнейшие требования протестующих сельхозпроизводителей.

При этом блокада переездов польскими грузоперевозчиками продолжается. Единственным местом, где в настоящее время можно пересечь границу с Украиной, является переезд в Медыке. В очереди стоят 570 большегрузов, время ожидания составляет 77 часов.

Польские автоперевозчики 6 ноября начали блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.