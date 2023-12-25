РБК: операторы из России перейдут на новый формат обмена трафиком с Google

Они расширяют имеющиеся у компании стыки с сетями Google по мере необходимости

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские операторы увеличивают пропускную способность для трафика, которая необходима для быстрой загрузки контента от Google, сообщает РБК со ссылкой на несколько участников рынка.

Операторы расширяют имеющиеся у компании стыки с сетями Google, "по мере того как назревает необходимость", сообщил изданию начальник отдела развития и монетизации интернет-инфраструктуры "Ростелекома" Иван Шевелев. Представитель "Транстелекома" также отметил, что они много лет имели прямые стыки с Google в Москве и Санкт-Петербурге и продолжают "активно расширять их в 2023 году". Об этом также сообщил источник РБК в одном из операторов "большой тройки".

В начале декабря издание ComNews со ссылкой на заявление руководителя по стратегическому развитию передачи данных "Вымпелкома" Константина Колесова на пиринговом форуме MSK-IX писало, что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к сервисам компании. Колесов уточнял, что до сих пор Google использовала для качественной доставки контента, в том числе YouTube, специальные серверы Google Global Cache.

Однако эти серверы рано или поздно перестанут существовать - либо в силу естественного износа, либо их мощностей не хватит, чтобы обеспечить нужный объем, объяснил Колесов. "Сначала "поплывет" качество YouTube в регионах, затем трафик начнет перекладываться на Москву и Петербург, нагружать магистральные сети все больше и больше. Когда закончится емкость в столицах, ждем трафика в международных направлениях", - добавил он.

Гендиректор оператора "Айхоум" (входит в "ЭР-Телеком") Андрей Горбунов на том же форуме пояснял, что компания разослала российским операторам письмо с предложением изменить формат сотрудничества.

Иван Шевелев из "Ростелекома" пояснил РБК, что после того, как Google перестала поставлять в Россию оборудование для модернизации серверов Global Cache и установки новых, осталась только одна возможность - модернизировать стыки в Москве. "Но это не новое предложение, такое решение и раньше использовалось", - отметил он.