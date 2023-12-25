Мишустин поздравил сотрудников Росреестра с 15-летием со дня образования службы

Премьер-министр отметил роль ведомства в решении задачи по гарантии прав собственности граждан на недвижимость

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Росреестра с 15-летием со дня образования службы, отметив роль ведомства в решении задачи по гарантии прав собственности граждан на недвижимость.

"С момента создания ваше ведомство эффективно участвует в решении одной из ключевых задач, которую ставит перед нами президент, - это гарантия прав собственности граждан на недвижимость", - заметил Мишустин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Премьер-министр отметил масштабную работу Росреестра по формированию уникального Единого государственного реестра недвижимости, созданию "Национальной системы пространственных данных", единой электронной картографической основы. Службой активно внедряются новые сервисы, позволяющие повысить качество и доступность оказываемых услуг. Так, сегодня имущественные права оформляются в упрощенном порядке, а в большинстве случаев дистанционно через личный кабинет пользователя. Для управления земельными ресурсами и проведения комплексных кадастровых работ наряду с цифровыми инструментами применяются современные технические устройства, в том числе беспилотные летательные аппараты, уточнил глава кабмина. Помимо этого, Росреестр уделяет особое внимание открытому диалогу с представителями профессионального сообщества и получению обратной связи от людей, добавил он.

Мишустин поблагодарил высокопрофессиональный коллектив и ветеранов Росреестра за преданность делу и интересам страны. Он выразил уверенность в том, что знания, целеустремленность и ответственность помогут коллективу службы и впредь добиваться высоких результатов, вносить вклад в совершенствование геодезии и картографии, кадастрового учета и регистрации прав.

На протяжении почти 20 лет - с 1990 года по 2009 год - обязанности по ведению кадастра земель и недвижимости, регистрации прав, картографическому и геодезическому обеспечению в правительстве РФ выполняли различные ведомства. В марте 2009 года все они были объединены в структуре ныне действующей Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Росреестр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее правительством по представлению министра экономического развития РФ. С 22 января 2020 года должность руководителя Росреестра занимает Олег Скуфинский.