Суд продлил арест обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Чемезова

Содержание под стражей продлится до 14 марта 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил все трем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 марта 2024 года", - сказали в суде. Суханов, Кузьмин и Бигаев обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Процесс над ними проходит в закрытом режиме в Басманном суде. О закрытии процесса от прессы и общественности ходатайствовала сторона потерпевших.

Дело связано с вымогательством у Чемезова денег за нераспространение порочащих его сведений через Telegram-канал "Тушите свет". Суханов был задержан при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признают, заявляют, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к деятельности Telegram-канала "Тушите свет".