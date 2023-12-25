Путин принимает участие в заседании ВЕЭС. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в Санкт-Петербурге.

Планируется, что на встрече лидеры стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) примут несколько важных решений и документов.

В ходе заседания будут подведены итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности союза, а также обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов.