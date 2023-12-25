Объем экспорта в Дагестане в 2023 году вырастет на 40%

По словам руководителя Центра поддержки экспорта республики Руслана Абаскулиева, в этом году регион побьет рекордные показатели 2022 года

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта в Дагестане в 2023 году побьет прошлогодний рекорд и составит около $190 млн, что на 40% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра поддержки экспорта республики Руслан Абаскулиев.

"Объем экспорта в 2023 году увеличился на 38% по отношению к прошлому году, если мы берем показатели первых трех кварталов. Думаю, что по окончании четвертого квартала процент будет увеличен, потому как систематично в четвертом квартале результаты более эффективные, нежели предыдущие три квартала. Приблизительно на 40-43% объем экспорта будет увеличен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году регион побьет рекордные показатели прошлого года. "Если в прошлом году у нас был исторический рекорд $135 млн, то в этом году мы побьем предыдущий исторический рекорд, приблизительный объем экспорта будет составлять около $190 млн", - сообщил Абаскулиев.

В этом году регион перевыполнил план экспортного показателя нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Объем поддержанного центром экспорта составил $6,3 млн. При поддержке центра было заключено 20 контрактов, 16 объектов малого и среднего предпринимательства вышли на экспорт.

Высоких показателей удалось достичь и благодаря геополитической обстановке, из-за которой грузопоток был переориентирован в страны Востока. "Мы выиграли в этих изменениях. Когда закрылись одни двери, наши предприниматели переориентировались и нашли новые возможности. Если до санкций мы такие страны как Афганистан и Ирак не рассматривали, то сегодня 30-35% товаров экспортируем в эти страны", - сказал руководитель центра.

Кроме того, регион активно экспортирует и в постсоветские страны, в том числе Азербайджан и Грузию. Товары отправляются в ОАЭ. Республика выступает транзитом, а также экспортирует свои сельскохозяйственные товары, продукцию промышленной и строительной отрасли. Также регион экспортирует измерительные датчики для добычи урана.

По итогам 2022 года экспорт региона достиг рекордных показателей за последние 12 лет, превысив $135 млн.