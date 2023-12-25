Путин утвердил штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Согласно соответствующему закону, максимальный штраф для граждан составляет 100 тыс. рублей, для должностных лиц - 300 тыс., для юридических лиц - 1 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юридических лиц за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Данные поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) были ранее приняты парламентом в пакете инициатив, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Упоминание о добровольцах национальной гвардии России вносится в статью 20.3.3 КоАП, где уже установлены штрафы за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие Вооруженным силам РФ. Размеры наказаний при этом не меняются. Максимальный штраф для граждан составляет по этой статье 100 тыс. рублей, для должностных лиц - 300 тыс., для юридических лиц - 1 млн рублей.

Закон вступил в силу с 25 декабря.

Еще один закон, принятый парламентом в рамках того же пакета, вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и устанавливает также уголовное наказание за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.