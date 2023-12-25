Китай в 2023 году вошел в топ-10 популярных направлений среди россиян

Рост спроса связан с возобновлением выдачи всех типов виз россиянам с 15 марта 2023 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Китай в 2023 году впервые после пандемии вошел в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений у россиян. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс Путешествия", которые есть в распоряжении ТАСС.

"В уходящем году у российских путешественников значительно вырос спрос на поездки в азиатские страны. Как итог этого тренда - в 2023 году, впервые после пандемии коронавируса, Китай вошел в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений. Это следует из аналитики данных о поиске авиабилетов и бронировании отелей сервиса за 2023 год", - рассказали эксперты.

Рост популярности направления связан с возобновлением выдачи всех типов виз россиянам с 15 марта этого года. Кроме того, с 1 ноября Китай снял последние ковидные ограничения. В частности, теперь при въезде в страну туристам не нужно предъявлять декларацию о здоровье, отмечается в исследовании.

По данным сервиса, средняя стоимость авиабилетов из России в Китай и обратно в 2023 году составила 74,8 тыс. рублей, а в период новогодних праздников - 113,2 тыс. рублей. Средняя цена ночи в отеле - 14,3 тыс. рублей. Перелеты в Китай пользователи в среднем планировали за 25 дней до путешествия и проводили в поездке около 10 дней. На новогодние праздники пользователи сервиса предпочитают более короткие поездки в Китай - от трех до пяти дней. Цена за ночь в отелях в канун Нового года составляет 26,6 тыс. рублей.