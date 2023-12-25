Экспортеры будут обязаны сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных "дочек"

Соответствующий закон также исключает обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте перечень экспортеров, которые предоставляют ему данные

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий резидентов-экспортеров предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включающую сведения и по их дочерним компаниям за рубежом. Изменения внесены в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для получения более детализированной и полной информации предусмотрена унификация требований к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах. Состав, форму, сроки и другие детали предлагается закрепить нормативным актом Центробанка по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ.

Также законом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте в интернете перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные. При этом регулятор наделяется полномочием устанавливать порядок доведения до сведения резидентов информации о включении в перечень.

Требования уведомлять налоговые органы

Кроме того, законом устанавливается требование в отношении юридических лиц - резидентов, входящих в одну международную группу с компаниями-нерезидентами, с 1 июля 2024 года уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов таких нерезидентов в банках и иных финансовых организациях за пределами территории РФ. Сделать это нужно не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счета или изменения его реквизитов.

Также потребуется представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты с подтверждающими документами о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) таких компаний-нерезидентов за рубежом, отчеты о переводах ими денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками услуг.

Требования не будут применяться в случае, если они исполняются материнской компанией международной группы или участником международной группы, на которого материнской организацией возложена соответствующая обязанность, а также в иных случаях, предусмотренных правительством РФ по согласованию с Банком России.

Как отмечается в сопроводительных материалах, эти изменения направлены на проведение более эффективного мониторинга и оценки равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне геополитических рисков, указывали в правительстве РФ. Документ разработан для "более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации".

Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.