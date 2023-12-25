"Норникель" разместил облигации на $335,5 млн для замещения выпуска еврооблигаций

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также соответствующими еврооблигациями, выпущенными MMC Finance Designated Activity Company, права на которые учитываются российскими депозитариями

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Норникель" завершил размещение замещающих облигаций с возможностью погашения в 2026 году. Компания разместила локальные облигации на $333,5 млн, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

"Норникель" разместил 333 тыс. 485 штук облигаций по номинальной стоимости $1 тыс. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 66,7%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также соответствующими еврооблигациями, выпущенными MMC Finance Designated Activity Company, права на которые учитываются российскими депозитариями. Еврооблигациями компания оплатила размещение 213,92 тыс. облигаций, денежными средствами - 119,56 тыс.

В ноябре совет директоров компании рекомендовал разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму $500 млн с погашением 11 сентября 2025 года и ставкой купона 2,55% годовых и облигации на аналогичную сумму с погашением 27 октября 2026 года и ставкой купона 2,8% годовых для замещения соответствующих еврооблигаций компании, выпущенных MMC Finance Designated Activity Company.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Замещающие облигации должны соответствовать по параметрам замещаемым евробондов, то есть номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. Все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.