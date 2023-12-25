Несырьевой неэнергетический экспорт в 2023 году принес в бюджет РФ 4,25 трлн рублей

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина также добавила, что в отраслях, напрямую или косвенно связанных с экспортной деятельностью, в настоящее время работают 5,5 млн человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Налоговые поступления в российский бюджет от несырьевого неэнергетического экспорта в 2023 году составили 4,25 трлн рублей. Об этом рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в интервью телеканалу "Россия-24".

"Экспорт - это серьезный драйвер для экономики любого государства, включая Россию. Несырьевой неэнергетический экспорт составляет порядка 9% в ВВП. Для компаний экспорт - это возможность увеличить прибыль, потому что можно выйти на новые рынки и масштабировать свое производство. Для государства экспорт - это поступления в налоговую систему. Если говорить про налоговые поступления, то от экспорта в этом году в бюджетную систему пришло 4,25 трлн рублей. Это и федеральный бюджет, и региональный бюджет", - рассказала Никишина.

Она также добавила, что в отраслях, напрямую или косвенно связанных с экспортной деятельностью, в настоящее время работают 5,5 млн человек. "Это почти 7% всей занятости. Практически 7% населения занято в экспорте", - отметила Никишина.

"Задача, которая стояла перед нашими оппонентами, - максимально изолировать Россию, она заключалась в том числе в том, чтобы, ограничивая наши экспортные возможности, поставить Россию в сложное экономическое положение. Эта затея полностью провалилась", - заявила Никишина. По ее словам, в прошлом году, как и в текущем, российский экспорт в физических объемах "практически не сократился".

"В следующем году мы рассчитываем выходить на устойчивую траекторию роста. Мы не только не оказались в изоляции, но мы и достаточно успешно сформировали серьезные заделы для переориентации на новые экспортные рынки с тех рынков, которые для нас в силу разных причин постарались закрыть", - добавила глава РЭЦ.