Поставки свинины из России в КНР могут начать в январе

По данным Россельхознадзора, Главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Поставки российской свинины в Китай могут начаться через месяц от даты подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"В рамках данного визита стороны также успешно завершили процедуру согласования протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, и проекта экспортного сертификата. Указанный протокол был подписан 19 декабря 2023 года в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Согласно договоренностям, достигнутым с китайской стороной, начало поставок российской свинины в Китай ожидается через месяц от даты подписания протокола", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, за прошедшие месяцы была проведена работа специалистов Россельхознадзора по согласованию требований, предложенных китайской стороной, в отношении контроля за африканской чумой свиней, заполнению вопросников для проведения оценки риска китайской стороной, которые включают в себя информацию о системе работы государственной ветеринарной службы, прослеживаемости, эпизоотического контроля по болезням свиней и лабораторного мониторинга и другую.

О поставках свинины

В сентябре Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В декабре был организован визит в Россию представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины.

Как сообщало ведомство в середине декабря, финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок российский свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российский предприятий.