"БКС мир инвестиций" выплатит дивиденды и купоны по заблокированным ценным бумагам

Эти выплаты касаются только обязательств в долларах США и евро

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "БКС мир инвестиций" одним из первых профучастников выплатит дивиденды и купоны по заблокированным ценным бумагам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Согласно указу президента РФ №665 от 9 сентября 2023 года, "БКС мир инвестиций" начал выплаты дивидендов и купонов по части ценных бумаг, которые были заблокированы европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в 2022 году. Данные выплаты касаются только обязательств в долларах США и евро", - рассказали там.

В компании добавили, что поступления начнутся уже 25 декабря. "Тем не менее нужно иметь в виду, что процесс может быть продолжительным. В первую очередь будут осуществляться выплаты дивидендов по иностранным акциям для физлиц. Купоны по еврооблигациям и их погашение - это вторая очередь", - рассказали в компании.

Выплаты от корпоративных действий по акциям также будут первоочередными. Однако, если действие произошло 9 сентября 2023 года или позже, выплаты по нему в рамках п. 12 указа №665 производиться не будут. Например, средства по бумагам Twitter инвестору поступят, поскольку поглощение произошло еще в 2022 году, а по Activision Blizzard - нет, так как оно состоялось в середине октября текущего года.

Объем средств, на который может рассчитывать инвестор, можно оценить в калькуляторе на сайте Финуслуг. Нужно ввести ISIN бумаги и их количество. Курс валюты для конвертации фиксирован и зависит от даты замены обязательств.

Исполнение обязательств перед владельцами, включенными в следующие очереди, будет проводиться по мере поступления от вышестоящих депозитариев денежных средств, образовавшихся на счетах типа "И" в НРД согласно графику, размещенному на сайте НРД.