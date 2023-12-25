Около 170 тыс. жителей Херсонской области получили платежные карты

Как сообщили в Минэкономразвития региона, в 2024 году работа в этой сфере продолжится

ГЕНИЧЕСК, 25 декабря. /ТАСС/. Около 170 тыс. платежных карт выдано в Херсонской области за год. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития региона.

"За прошедший год в Херсонской области установили 1 954 POS-терминала (с их помощью расплачиваются картой в магазинах), установили 128 банкоматов, выдали гражданам порядка 170 тыс платежных карт", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что в 2024 году работа в этой сфере продолжится. "По подсчетам рабочей группы, в регионе необходимо установить еще 260 банкоматов. Планируется также открытие новых отделений банков и кредитных организаций", - отметили в Минэкономразвития.

Несмотря на то, что ведется активная работа над увеличением доли безналичных платежей, Почта Херсона продолжает осуществлять социальные выплаты населению наличными средствами. Кроме того, в 2024 году все отделения начнут принимать платежи за услуги ЖКХ.