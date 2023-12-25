Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года

Новый закон также предусматривает прекращение обязательств участника спецоперации по договорам поручительства в случае его гибели в ходе СВО либо позднее вследствие полученного увечья или заболевания, а также в случае признания его инвалидом I группы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на год права участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Они смогут воспользоваться такой возможностью до конца 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По действующим правилам, бойцы и их близкие могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации. Для получения кредитных каникул необходимо обратиться в банк с соответствующим запросом. Такая мера поддержки позволяет заемщику приостановить платежи по кредиту либо снизить их размер на период до шести месяцев.

Аналогичным правом обладают и общества с ограниченной ответственностью (ООО), отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении кредитов и займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Кроме того, новым законом предусматривается прекращение обязательств участника спецоперации по договорам поручительства в случае его гибели в ходе СВО либо позднее вследствие полученного увечья или заболевания, а также в случае признания его инвалидом I группы.

Как поясняла первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, в случае гибели или увечья участника специальной военной операции в отношении него прекращается действие обязательств по кредитному договору. Однако аналогичных мер в отношении обязательств по договору поручительства не было предусмотрено, вследствие чего они возлагались на наследников военнослужащего.