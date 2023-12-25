"Россети" вложат 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области

В числе приоритетных задач - строительство подстанции 110 кВ "Заводская" мощностью 126 МВА

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" инвестирует 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области в ближайшие два года. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга по итогам встречи губернатора Калининградской области Антона Алиханова с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым.

"В 2024-2025 гг. объем инвестиционной программы дочерней компании "Россети Янтарь" планируется на уровне 6,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении. В числе приоритетных задач - строительство подстанции 110 кВ "Заводская" мощностью 126 МВА для электроснабжения предприятия "РЭНЕРА-Энертек", специализирующегося на производстве систем накопления энергии. Также продолжится модернизация сетей, будет расширена подстанция 110 кВ "Космодемьянская".

Стороны обсудили вопросы развития электросетевого хозяйства региона. Глава региона отметил, что от работы электросетевого комплекса зависит как комфорт граждан, так и развитие промышленности и бизнеса. При этом экономика региона успешно справляется с вызовами, муниципалитеты активно развиваются, поэтому вопросы надежного энергоснабжения Калининградской области всегда в приоритете. "В том числе актуальной задачей является обеспечение энергией в необходимом объеме потребителей Зеленоградского и Гурьевского округов", - сказал Алиханов, слова которого приводятся в сообщении.

"Наша задача - создать высоконадежную энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую условия для реализации уникального потенциала Калининградской области. В этом году мы завершили в столице региона масштабную программу реконструкции распределительных сетей, в которую было включено 300 объектов. На них внедрены цифровые решения, позволяющие повысить качество электроснабжения потребителей и снизить потери", - отметил Андрей Рюмин.

Еще один важный проект связан с реконструкцией в Калининграде двухъярусного разводного моста через реку Преголя, который был построен почти 100 лет назад. Рядом с ним создадут два новых перехода: автомобильный и железнодорожный. Для этого "Россети" переустроят в общей сложности 38 кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ и реконструируют воздушную ЛЭП 110 кВ, которая участвует в электроснабжении центральных районов города.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.