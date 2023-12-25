Путин: ЕАЭС состоялся как авторитетное международное объединение

Работа союза способствует повышению благосостояния и улучшению качества жизни граждан государств-членов объединения, сказал президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся как авторитетное международное объединение, имеющее хорошую базу и эффективную структуру, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Евразийский [экономический] союз состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой, базой хорошей", - сказал российской лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Путина, работа ЕАЭС напрямую способствует повышению благосостояния и улучшению качества жизни граждан государств, входящих в объединение (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).