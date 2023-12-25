В РФ установили порядок досудебного обжалования решений лицензирующих органов

Поправки внеслись в законы "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и "О лицензировании отдельных видов деятельности"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок досудебного обжалования решений, принятых органами и должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в законы "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и "О лицензировании отдельных видов деятельности". Согласно новому закону, с 1 января 2028 года обжалование таких решений, действий (бездействия) органов или их должностных лиц будет проводиться по закону об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом для отдельных видов разрешительной деятельности правительство может установить более ранний срок.

Жалоба (если в ней нет сведений, составляющих государственную или охраняемую законом тайну) будет подаваться через портал госуслуг. При наличии к ней может быть приложена позиция уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, относящаяся к предмету жалобы.

Законом также определены сроки подачи и рассмотрения жалобы, требования к ее содержанию, права заявителя при рассмотрении жалобы, установлен закрытый перечень оснований для принятия решения об отказе в рассмотрении жалобы и урегулирован порядок рассмотрения жалоб.

Досудебное обжалование в сфере разрешительной деятельности реализуется по аналогии с таким обжалованием в сфере контроля, отмечается в сопроводительных материалах к закону. Внедрение такого механизма обеспечит существенное снижение нагрузки как на суды, так и на бизнес.