В Калининградской области производитель продукции для фастфуда инвестировал 25 млрд рублей

Инвестор намерен вложить в развитие своих проектов в регионе еще столько же в ближайшие три года

ТАСС, 25 декабря. Объем инвестиций группы компаний "Атлантис", производящей продукцию для фастфуда, в Калининградской области превысил 25 млрд рублей. Инвестор намерен вложить в развитие своих проектов в регионе еще столько же в ближайшие три года, сообщил в прямом эфире телеканала "Россия-24" губернатор Антон Алиханов.

Группа "Атлантис" - резидент ОЭЗ Калининградской области, вертикально-интегрированная компания, производственный комплекс из нескольких заводов. За семь лет открыто пять заводов. Это один из крупных в России производителей замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, кур, сыра.

"Они ["Атлантис"] все больше и больше инвестируют, вкладывают, уже проинвестировали больше 25 млрд рублей [в Калининградской области] и в течение ближайших двух - трех лет проинвестируют еще столько же", - сказал Алиханов. Он пояснил, что инвестор планирует развивать в области производство картофеля фри, молочных смесей, сыров.

Губернатор отметил, что по итогам 2023 года прогнозируется рост инвестиций на уровне 20%. По его словам, это тренд, который наблюдается в целом в России в связи с тем, что рынок освободился "от огромной массы импорта" и предприниматели получили новые возможности инвестировать в создание производств на территории страны. Для Калининградской области это крупные проекты: строительство завода Росатома по производству литий-ионных батарей; индустриальный парк Черняховский, где построен завод кремниевых пластин, готовится к запуску производства фотоэлектрических элементов солнечных батарей; индустриальный парк Храброво, где открыт крупный фармацевтический завод АО "Отисифарм Про".

Губернатор отметил, что в регионе планируется развитие по направлениям промышленности и по сельскому хозяйству. "Какие-то заводы уже запущены, какие-то в ближайшие год-два будут запущены, и это полностью поменяет облик нашей региональной экономики", - сказал он, добавив, что адаптировались к работе в новых условиях и старые крупные производители в регионе, в частности компания "Автотор", которая развивает производство автомобилей китайских брендов и планирует выпуск собственного электромобиля.