Путин заявил, что торговое соглашение ЕАЭС с Египтом почти готово

Президент России заявил о заинтересованности в скорейшем подписании документа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности в скорейшем подписании преференциального соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом. По словам главы российского государства, этот документ находится в высокой степени готовности, идет работа над соглашениями и с другими странами.

"В настоящее время готовятся важные договоренности со странами, обладающими большим экономическим потенциалом. Речь идет о преференциальном соглашении между ЕАЭС и Египтом - одним из наших ключевых партнеров в арабском мире и на Африканском континенте, с которым страны Евразийского союза связывают тесные отношения и интенсивные торгово-экономические контакты", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он указал, что "работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится на весьма продвинутой стадии". "И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти на его подписание", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ также обратил внимание на то, что "Евразийская комиссия ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией, формирование зон свободной торговли с этими странами позволит еще больше нарастить экспортный потенциал ЕАЭС, увеличить взаимные поставки на рынки дружественных государств и тем самым придать дополнительный импульс развитию экономик союза, будет укрупнять и диверсифицировать общий рынок.

По мнению Путина, "в целом с ростом авторитета и экономического веса ЕАЭС все больше стран и международных организаций выражают заинтересованность в установлении взаимовыгодных контактов с "пятеркой". "У нас уже налажено тесное сотрудничество с такими крупными региональными структурами, как Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, реальную отдачу приносит работа по сопряжению интеграционных процессов по линии ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", - перечислил президент РФ.