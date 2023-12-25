По словам премьера Армении, в их числе подходы к функционированию общих рынков энергоресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ЕАЭС есть нерешенные вопросы принципиального характера, такие как подходы к функционированию общих рынков энергоресурсов.

"Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера. Считаю уместным отметить назревшую необходимость достижения принципиальных решений для согласования государствами-членами подходов, принципов и механизмов функционирования общих рынков энергоресурсов. В этом контексте мы готовы проявить гибкий подход для обеспечения баланса интересов государств - членов ЕАЭС по неурегулированным вопросам с целью использования преимуществ и потенциала общих рынков энергоресурсов ЕАЭС", - сказал Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава кабмина Армении отметил необходимость расширения сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики. Еще одним фундаментальным вопросом Пашинян считает внедрение цифровых технологий в практическую деятельность государственных бизнес-процессов с активным привлечением IT- сообществ стран - членов ЕАЭС.

"Указанная сфера приобретает особую актуальность, в частности в свете прикладного применения искусственного интеллекта, который открывает новые возможности для более оперативного сбора и эффективного анализа данных экономической активности", - сказал армянский премьер.

Он отметил, что ответственное использование возможностей искусственного интеллекта может также служить дополнительным толчком для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.