Путин: страны ЕАЭС расширяют сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве

Президент РФ напомнил, что на майском саммите в Москве главы государств одобрили запуск специального механизма финансирования, предусматривающего особые льготы для экономических проектов с участием трех и более стран ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают наращивать промышленную кооперацию, углублять сотрудничество в сельском хозяйстве, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения.

"Целый ряд важных решений в текущем году был принят в сферах промышленной кооперации, локализации производств, углубления сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности", - сказал он.

Путин напомнил, что на майском саммите в Москве главы государств одобрили запуск специального механизма финансирования, предусматривающего особые льготы для экономических проектов с участием трех и более стран ЕАЭС.

"В нынешнем году утверждены правила взаимной торговли электроэнергией на общем рынке и начал свою работу совет руководителей [уполномоченных] органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. По итогам нашего заседания мы утвердим решение о наделении этого совета дополнительными контрольными полномочиями", - анонсировал президент РФ.

Он также обратил внимание, что продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС, включая международный коридор Север - Юг. В этом контексте он упомянул сотрудничество с Ираном, который также вовлечен в проект.