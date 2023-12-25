Лукашенко: коридор "Север - Юг" станет прорывом в транспортно-логистической сфере

Президент Белоруссии отметил, что "хотелось бы видеть Евразийский экономический союз, если не к 2030 году, то к 2045 году, одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Создание реализуемого по инициативе России транспортного коридора "Север - Юг" станет прорывом в транспортно-логистической сфере Евразии. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе президента [РФ Владимира] Путина, с участием Азербайджана и Ирана. Это будет прорыв транспорта и логистики", - сказал он, говоря о формировании общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства.

Лукашенко подчеркнул важность "придать этому проекту динамику, и ни в коем случае нельзя его оставить на бумаге".

"Итогом реализации всех планов хотелось бы видеть Евразийский экономический союз, если не к 2030 году, то к 2045 году, одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения", - отметил белорусский президент.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.