Лукашенко считает важным обеспечить финансовую поддержку совместным проектам в ЕАЭС

Президент Белоруссии отметил необходимость выработать дорожную карту в реализации обозначенных в декларации задач и планов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает четкими и конкретными цели развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обозначенные в подготовленной по инициативе России декларации о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года.

"По инициативе российской стороны подготовлена декларация, определяющая задачи развития Евразийского экономического союза до 2030 года и интеграции до 2045 года. В строгом духе экономического прагматизма обозначены конкретные, понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и общего финансового рынка, активное международное позиционирование ЕАЭС", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Особое внимание (в декларации - прим. ТАСС) уделяется финансовой поддержке евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств союза", - отметил он.

Президент Белоруссии считает необходимым выработать дорожную карту в реализации обозначенных в декларации задач и планов.