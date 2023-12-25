Токаев призвал устранить барьеры и ограничения на общем рынке ЕАЭС

По словам президента Казахстана, несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает защищать де-факто внутренних производителей от конкуренции с другими участниками объединения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны устранить сохраняющиеся барьеры и ограничения на общем рынке. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

"Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран, к сожалению, продолжает защищать де-факто внутренних производителей от конкуренции с другими участниками объединения. Поэтому нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов", - сказал Токаев.

Казахстанский лидер подчеркнул, что необходимо "придать новый импульс" для "полноценной реализации фундаментальной основы ЕАЭС - свободы движения товаров".

Также, по мнению Токаева, "полноформатное функционирование интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами".