Токаев призвал страны ЕАЭС развивать равноправную систему онлайн-торговли

По словам президента Казахстана, в 2022 году общий объем этого рынка в ЕАЭС достиг $80 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием равноправной системы онлайн-торговли. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг $80 млрд. В ближайшей перспективе показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел - нам следует более продуктивно работать надо совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", - сказал Токаев.

По его словам, полноформатное функционирование интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократит издержки бизнеса при перемещении товаров между членами союза.