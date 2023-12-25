Путин заявил, что в ЕАЭС еще многое надо сделать, но союз на правильном пути

Президент России отметил, что были намечены хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал полезным состоявшееся 25 декабря заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Всем коллегам большое спасибо за результаты работы и за прошедший период, и в ходе подготовки к сегодняшней встрече", - сказал Путин.

Отдельно он поблагодарил Михаила Мясниковича за работу на посту председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

"Наша работа на сегодня закончена, я присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом всем народам наших стран. Уверен, что сегодняшнее мероприятие было полезным, пошло на пользу развитию нашего экономического союза", - отметил президент РФ.

По его словам, были намечены хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества. "Результаты нашей работы показывают - они совершенно очевидные, - что мы на правильном пути. Многое еще нужно будет сделать, мы сегодня об этом говорили. Говорили очень предметно и откровенно, встреча была полезной. Я вас всех с этим поздравляю. Всего доброго", - заключил Путин.